Um homem de 55 anos morreu após ser atingido por uma barra durante um exercício de supino em uma academia de Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Ronald José Salvador Montenegro chegou a ser levado à UPA de Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente aconteceu na segunda-feira (1º) e foi registrado por câmera de segurança.

A Polícia Civil trata o caso como morte acidental. A família afirma que ele treinava sem acompanhamento profissional no momento do exercício e cobra mais medidas de segurança e prevenção por parte das academias. Presidente do Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda e pai de dois filhos, Ronald era conhecido pela atuação na cena cultural local.