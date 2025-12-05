05 de dezembro de 2025
Mulher dá à luz em loja de produtos para bebês; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/CCTV
Nas redes sociais, a loja anunciou que vai doar enxoval completo para o recém-nascido. 
Uma mulher de 28 anos entrou em trabalho de parto enquanto fazia compras numa loja de artigos para bebês no Centro do Recife (PE), por volta das 9h dessa quinta-feira (4). O nascimento do pequeno João Pedro, registrado pelas câmeras de segurança, aconteceu em pouco mais de um minuto e foi acompanhado por funcionárias do estabelecimento.

Leia mais: Mãe dá à luz sozinha no banheiro antes de o socorro chegar

Segundo Ana Flávia, consultora da loja, tudo aconteceu muito rápido: a cliente avisou da dor e, em seguida, começou a descer ao chão. A funcionária ajudou a deitá-la e acionou a operadora de caixa, Gleice Kelle, que correu para segurar o bebê no momento do parto e realizou a limpeza inicial.

O Samu foi acionado e levou mãe e filho para a Maternidade Barros Lima, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife.

Nas redes sociais, a loja anunciou que vai doar enxoval completo para o recém-nascido.

*Com informações do SBT News

