Caminhoneiros de várias regiões do país anunciaram greve geral para esta quinta-feira (4), mas ainda não há definição sobre o tamanho da paralisação. A categoria está dividida: enquanto alguns sindicatos apoiam o movimento, outros afirmam que a mobilização pode prejudicar os próprios motoristas.

A convocação foi liderada por Chicão Caminhoneiro, representante da União Brasileira dos Caminhoneiros. Ele esteve no Planalto na terça-feira (2) para protocolar o pedido relacionado à paralisação, acompanhado do desembargador aposentado Sebastião Coelho, que vem incentivando o ato.