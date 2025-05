Mãe dá à luz sozinha no banheiro antes de o socorro chegar

Na manhã deste domingo (4), uma moradora de Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina entrou em trabalho de parto dentro do banheiro de casa e deu à luz sozinha, antes mesmo da chegada do socorro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h e, ao chegar ao endereço, encontrou mãe e filha já fora de perigo, informou o site ND Mais. A equipe da ambulância realizou os primeiros atendimentos e constatou que ambas estavam em boas condições de saúde, apesar do parto ter ocorrido sem assistência médica imediata.