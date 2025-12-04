A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar cinco ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, acusados de omissão durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O julgamento no plenário virtual e continua até esta sexta-feira (5).

O ministro Cristiano Zanin acompanhou o voto do relator Alexandre de Moraes, apresentado em 28 de novembro. Com o apoio também de Flávio Dino, o placar chegou a 3 a 0 pela condenação dos militares. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os réus tinham conhecimento prévio do risco de invasões aos prédios da Praça dos Três Poderes e não adotaram medidas necessárias para impedir a destruição, estimada em mais de R$ 25 milhões.