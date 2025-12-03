03 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
TRIBUNAL DO CRIME

Jovem é morto com mais de 70 tiros; passageiros veem tudo; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução / Redes Sociais
Uma das linhas de investigação aponta que Yago teria sido atraído até um paredão por uma jovem moradora da região.
Uma das linhas de investigação aponta que Yago teria sido atraído até um paredão por uma jovem moradora da região.

Um jovem de 18 anos foi executado com mais de 70 disparos no bairro de Santa Cruz, em Salvador, na noite de segunda-feira (1º). A vítima, identificada como Yago Vinícius de Souza Santana, caminhava pela rua quando foi atingida e morreu no local. O ataque foi presenciado por passageiros de um ônibus que passava pela via, que se abaixaram dentro do veículo para se proteger, desesperados diante da sequência de tiros.

Leia mais: Brasileiro é executado com mais de 30 tiros na fronteira; VÍDEO

Segundo informações da polícia ao jornal Correio, uma das linhas de investigação aponta que Yago teria sido atraído até um paredão por uma jovem moradora da região. A suspeita é de que traficantes do Comando Vermelho o abordaram ao desconfiar de sua presença na festa, considerada território dominado pela facção. O jovem teria sido retirado do local e levado à força até a Rua 11 de Novembro, onde foi submetido ao chamado “Tribunal do Crime” e executado.

Fontes policiais ouvidas sob anonimato afirmam que a violência empregada no ataque pode indicar que os criminosos acreditavam que a vítima tivesse vínculo com um grupo rival. A motivação ainda não está confirmada. A Polícia Civil isolou a área e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. Até a última atualização, nenhum suspeito havia sido identificado.

*Com informações do Correio

Comentários

Comentários