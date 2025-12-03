Um jovem de 18 anos foi executado com mais de 70 disparos no bairro de Santa Cruz, em Salvador, na noite de segunda-feira (1º). A vítima, identificada como Yago Vinícius de Souza Santana, caminhava pela rua quando foi atingida e morreu no local. O ataque foi presenciado por passageiros de um ônibus que passava pela via, que se abaixaram dentro do veículo para se proteger, desesperados diante da sequência de tiros.

Leia mais: Brasileiro é executado com mais de 30 tiros na fronteira; VÍDEO

Segundo informações da polícia ao jornal Correio, uma das linhas de investigação aponta que Yago teria sido atraído até um paredão por uma jovem moradora da região. A suspeita é de que traficantes do Comando Vermelho o abordaram ao desconfiar de sua presença na festa, considerada território dominado pela facção. O jovem teria sido retirado do local e levado à força até a Rua 11 de Novembro, onde foi submetido ao chamado “Tribunal do Crime” e executado.