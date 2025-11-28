O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta sexta-feira (28) pela condenação de cinco ex-comandantes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), acusados de se omitir durante os ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. O julgamento e1 feito no Plenário Virtual da 1ª Turma e ainda aguarda os votos de Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia. Com informações do SBT News.

Segundo o relator, os oficiais tinham condições de evitar a invasão e depredação das sedes dos três Poderes, mas aderiram a um modelo de policiamento que favoreceu a ação dos extremistas. Moraes afirmou que eles ignoraram alertas da inteligência da PMDF sobre risco de violência e deixaram de reforçar o efetivo de segurança.