O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil avançou apenas 0,1% no terceiro trimestre de 2025, resultado abaixo do esperado e que reforça a tendência de desaceleração da atividade econômica neste ano. O ritmo fraco refletiu a perda de força do setor de serviços, apesar do desempenho positivo da agropecuária e da indústria.

De acordo com o IBGE, o crescimento entre julho e setembro ficou aquém da projeção de 0,2% estimada por economistas. Esse é o pior resultado trimestral desde a retração de 0,1% registrada no fim de 2024. Nos dois primeiros trimestres deste ano, a economia havia crescido 1,5% e 0,3%, em números revisados pelo instituto.