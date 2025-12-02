O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ligou nesta terça-feira (2) para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump; o contato durou cerca de 40 minutos e abordou comércio, economia e cooperação no combate a crime organizado.
Leia mais: Trump cita Lula e retira tarifa de 40% sobre café e carne
Durante a ligação, Lula comemorou a decisão norte-americana de retirar a tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros como carne, café e frutas. Ele informou que o governo brasileiro busca avançar na negociação de tarifas sobre outros produtos ainda penalizados. No âmbito da segurança, Lula enfatizou a importância de reforçar a colaboração bilateral para combater o crime organizado internacional, lembrando operações recentes que visaram desarticular redes com ramificações no exterior. Trump manifestou total disposição em apoiar o Brasil e prometeu empenho em iniciativas conjuntas de combate ao crime. Os dois líderes acordaram em manter o diálogo aberto para acompanhar o progresso dos temas discutidos.
Esse novo contato entre Lula e Trump ocorre alguns meses após o encontro presencial no qual ambos debateram temas estratégicos de comércio e segurança, com a expectativa de expandir as parcerias econômicas e de inteligência. A conversa por telefone reforça a continuidade dessa agenda nas relações bilaterais.