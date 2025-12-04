04 de dezembro de 2025
CHURRASCO EXPLOSIVO

Festa de traficantes termina com 2 mortos e 9 feridos

Reprodução/PMMG
A Polícia Militar trabalha com a hipótese de que o crime tenha sido motivado pela disputa entre facções.
Um ataque armado durante uma festa no Bairro Bonsucesso, na região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG), deixou dois mortos e nove feridos na madrugada desta quinta-feira (3). A Polícia Militar trabalha com a hipótese de que o crime tenha sido motivado pela disputa entre facções rivais pelo controle do tráfico de drogas na área.

Leia mais: PF mapeia negócios do Comando Vermelho em 8 países da América

Segundo a PM, o grupo invasor chegou ao local num carro e duas motocicletas, usando uniformes da Polícia Civil para despistar as vítimas. Os atiradores abriram fogo contra integrantes do grupo adversário - seus alvos principais.

Os feridos foram socorridos e levados a hospitais da capital, incluindo o João XXIII, onde permanecem sob escolta policial. Militares de diferentes batalhões foram mobilizados para identificar e prender os envolvidos no ataque.

*Com informações do Estado de Minas

