Um ataque armado durante uma festa no Bairro Bonsucesso, na região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG), deixou dois mortos e nove feridos na madrugada desta quinta-feira (3). A Polícia Militar trabalha com a hipótese de que o crime tenha sido motivado pela disputa entre facções rivais pelo controle do tráfico de drogas na área.

Segundo a PM, o grupo invasor chegou ao local num carro e duas motocicletas, usando uniformes da Polícia Civil para despistar as vítimas. Os atiradores abriram fogo contra integrantes do grupo adversário - seus alvos principais.