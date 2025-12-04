04 de dezembro de 2025
NOITE DE GLAMOUR

Wagner Moura estreia em desfile em NY após dica de Marquezine

Reprodução de vídeo/Elle
Moura contou que precisou recorrer a uma expert em tapete vermelho antes do evento: Bruna Marquezine.
Wagner Moura está vivendo uma fase para lá de glamourosa nos Estados Unidos. Cotado para o Oscar pelo filme O Agente Secreto e recém-premiado como Melhor Ator pelo New York Film Critics Circle,feito histórico para um latino, astro brasileiro marcou presença em seu primeiro desfile de moda em Nova York.

Leia mais: Fernanda Torres aconselha Wagner Moura sobre o Oscar

Sentado na primeira fila do Métiers d’Art 2026 da Chanel, realizado na estação Bowery, Moura contou que precisou recorrer a uma expert em tapete vermelho antes do evento: Bruna Marquezine. “Perguntei para a Bruna como era isso, ela me explicou tudo: chega, tira foto, senta, assiste, depois tem festa… Achei tudo ótimo”, disse à Elle.

Marquezine, fã declarada do ator, reagiu cheia de orgulho nas redes sociais, com direito a emojis apaixonados.

Nos bastidores, noutra ocasião, Wagner ainda recebeu apoio de outra grande estrela brasileira: Fernanda Torres também fez questão de aconselhar o colega sobre o Oscar.

*Com informações da Revista Elle

