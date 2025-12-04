Wagner Moura está vivendo uma fase para lá de glamourosa nos Estados Unidos. Cotado para o Oscar pelo filme O Agente Secreto e recém-premiado como Melhor Ator pelo New York Film Critics Circle,feito histórico para um latino, astro brasileiro marcou presença em seu primeiro desfile de moda em Nova York.

Sentado na primeira fila do Métiers d’Art 2026 da Chanel, realizado na estação Bowery, Moura contou que precisou recorrer a uma expert em tapete vermelho antes do evento: Bruna Marquezine. “Perguntei para a Bruna como era isso, ela me explicou tudo: chega, tira foto, senta, assiste, depois tem festa… Achei tudo ótimo”, disse à Elle.