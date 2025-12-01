A atriz Fernanda Torres disse a Wagner Moura para cuidar da alimentação, dormir bem e preservar a saúde durante a maratona da divulgação de seu novo filme- um recado que o ator considerou valioso para enfrentar a intensa agenda que o espera.

Moura, protagonista de O Agente Secreto, obra cotada ao Oscar, admitiu que está seguindo esse conselho: mantiveram contato, e ele acredita que esse cuidado seja fundamental em meio a viagens, eventos e premiações. A recomendação de Fernanda chega na esteira do sucesso dela com Ainda Estou Aqui, longa vencedor do prêmio de Melhor Filme Internacional.