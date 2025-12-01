01 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CINEMA

Fernanda Torres aconselha Wagner Moura sobre o Oscar

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/ Saneamento Básico: O Filme
Moura é protagonista de O Agente Secreto, obra cotada ao Oscar.
Moura é protagonista de O Agente Secreto, obra cotada ao Oscar.

A atriz Fernanda Torres disse a Wagner Moura para cuidar da alimentação, dormir bem e preservar a saúde durante a maratona da divulgação de seu novo filme- um recado que o ator considerou valioso para enfrentar a intensa agenda que o espera.

Leia mais: ‘O Agente Secreto’ representará o Brasil no Oscar 2026

Moura, protagonista de O Agente Secreto, obra cotada ao Oscar, admitiu que está seguindo esse conselho: mantiveram contato, e ele acredita que esse cuidado seja fundamental em meio a viagens, eventos e premiações. A recomendação de Fernanda chega na esteira do sucesso dela com Ainda Estou Aqui, longa vencedor do prêmio de Melhor Filme Internacional.

Com o alerta à saúde, Moura não esconde seu otimismo: declarou que, se vencer, quer celebrar com em clima de Copa do Mundo e festa nas ruas. 

*Com informações da Veja

Comentários

Comentários