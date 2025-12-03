O Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou nesta quarta-feira (3) a demissão de Alexandre Ramagem e Anderson Torres dos quadros da Polícia Federal, em cumprimento às penas impostas pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado.
Ramagem, ex-diretor da Abin no governo Jair Bolsonaro e atualmente deputado federal, foi condenado a 16 anos de prisão com perda do cargo. Ele é considerado foragido, após deixar o Brasil rumo aos Estados Unidos.
Já Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, recebeu pena de 24 anos, também com expulsão da PF. Ele está preso no complexo da Papudinha, em Brasília, desde que o ministro Alexandre de Moraes autorizou o início do cumprimento da sentença.
A portaria assinada pelo ministro Ricardo Lewandowski baseia-se em pareceres da AGU (Advocacia Geral da União) e da Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça, que apontam a obrigatoriedade da destituição após a condenação dos ex-delegados.
*Com informações do SBT News