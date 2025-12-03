O Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou nesta quarta-feira (3) a demissão de Alexandre Ramagem e Anderson Torres dos quadros da Polícia Federal, em cumprimento às penas impostas pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado.

Leia mais: Ramagem diz que seguirá atuação parlamentar dos EUA

Ramagem, ex-diretor da Abin no governo Jair Bolsonaro e atualmente deputado federal, foi condenado a 16 anos de prisão com perda do cargo. Ele é considerado foragido, após deixar o Brasil rumo aos Estados Unidos.