O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) afirmou nesta segunda-feira (24) que seguirá com atuação parlamentar após fugir para os Estados Unidos.

Um parlamentar não pode ser preso por uma medida cautelar preventiva, disse ele em vídeo publicado no X. Na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), decretou a prisão do deputado, condenado por tentativa de golpe de Estado.

Fora do Brasil, Ramagem afirma que está em situação "regular" e continuará atuação parlamentar à distância. "Estou regular. Posso, sim, continuar minha atuação parlamentar mesmo à distância como vários de vários partidos fazem também. Estou respaldado na Constituição, nas leis e no regramento da Câmara."