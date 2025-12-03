Um advogado foi preso ontem suspeito de passar, para um grupo criminoso, o endereço errado aos assassinos do motorista de ônibus Everton Henrique dos Santos, 35, morto por engano na frente da mulher e da filha em setembro de 2024, em Ponta Grossa (PR). O alvo, na verdade, era um vizinho da vítima.

Leia mais: Advogado cantor é morto com facada no peito dentro de escritório

O advogado foi preso ontem junto com seis outras pessoas suspeitas de participação na morte do motorista de ônibus. O nome dos suspeitos não foi divulgado, por isso a reportagem não conseguiu localizar a defesa deles.