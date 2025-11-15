O advogado e cantor Marcelo Andrade Mendonça, 43, foi morto por um cliente com uma facada no peito, na tarde de sexta-feira (14), em Viçosa, na Zona da Mata de Minas Gerais, durante uma discussão no escritório.

O cliente, identificado como o agricultor Evandro Orecio da Cunha, 53, teria dito que o advogado estava "jogando para os dois lados" antes de golpeá-lo. Ele foi preso em flagrante.

Segundo o boletim de ocorrência, Cunha tinha reunião marcada, às 16h, no escritório do advogado, que fica no décimo andar de um prédio, na praça Rosário, no centro, para a entrega de um documento.