Tarcísio de Freitas (Republicanos) não confirmou se será candidato à Presidência no ano que vem, mas deixou o palco do Fórum de Investimentos do Bradesco Asset, em São Paulo, como se fosse.

O governador de São Paulo encerrou o evento desta quarta-feira (12), um dos mais tradicionais do calendário do mercado financeiro, dizendo que não se move pensando nas eleições de 2026 porque "gestor tem que viver o mandato inteiro".

"Nós não paramos um minuto para pensar 'vamos fazer isso porque vai ter uma repercussão eleitoral'. Temos coisas a entregar [...]. Eu digo que não penso em eleição e o pessoal às vezes duvida. Se eu pensasse em eleição, eu jamais investiria, por exemplo, R$ 14 bilhões de reais no trem intercidade Campinas-São Paulo, porque é melhor pegar esse dinheiro e pulverizar na política de paróquia, isso daria muito mais dividendo. A gente tem que pensar a longo prazo, em projeto estruturante."