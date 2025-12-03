Uma mulher de 46 anos e sua filha de seis anos morreram em um acidente na rodovia ERS-155 (RS) na última terça-feira (2).

O carro que a servidora pública Rosane Rocznieski dirigia bateu de frente com um caminhão. Ela ia sentido Ijuí a Santo Augusto quando o acidente ocorreu, por volta das 10h30 no trecho do km 41, informou o Comando Rodoviário da Brigada Militar.