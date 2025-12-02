Parte de uma carreta bitrem carregada de caroço de algodão tombou de um viaduto na avenida Anhanguera, em Aramina (SP), a 430 km da capital, na madrugada desta terça-feira (2).

Leia mais: Caminhoneiros articulam paralisação nacional para esta semana

Motorista perdeu o controle do veículo e bateu na defesa metálica do viaduto. O acidente aconteceu no km 439 da via, no sentido sul, segundo a Artesp. As causas do acidente não foram identificadas até o momento.