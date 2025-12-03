O governo dos Estados Unidos suspendeu temporariamente o processamento de pedidos de imigração vindos de 19 países da África, Ásia e Oriente Médio, sob a justificativa de reforçar verificações de segurança nacional após a prisão de um afegão suspeito de atacar membros da Guarda Nacional em Washington.

A medida interrompe processos já em andamento e determina nova análise dos casos, com possibilidade de entrevistas adicionais. Críticos apontam que a decisão pode deixar milhares de pessoas em situação de incerteza jurídica, sem previsão de quando o bloqueio será encerrado.

Países afetados