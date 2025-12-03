O governo dos Estados Unidos suspendeu temporariamente o processamento de pedidos de imigração vindos de 19 países da África, Ásia e Oriente Médio, sob a justificativa de reforçar verificações de segurança nacional após a prisão de um afegão suspeito de atacar membros da Guarda Nacional em Washington.
A medida interrompe processos já em andamento e determina nova análise dos casos, com possibilidade de entrevistas adicionais. Críticos apontam que a decisão pode deixar milhares de pessoas em situação de incerteza jurídica, sem previsão de quando o bloqueio será encerrado.
Países afetados
A suspensão vale para cidadãos de Afeganistão, Mianmar, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. Já as restrições ampliadas atingem pessoas de Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e Venezuela.
A administração de Donald Trump vem ampliando ações de fiscalização migratória desde o início do novo mandato, com foco em deportações e restrições ao acesso ao asilo. Além disso, autoridades preparam uma operação direcionada a imigrantes somalis com ordens finais de deportação na região de Minneapolis–St. Paul, o que tem intensificado o temor de perseguição entre comunidades locais.
*Com informações da Deutsche Welle