Trump não detalhou como a restrição será aplicada, nem quais nações serão atingidas, mas citou que a imigração deteriorou as condições de vida dos americanos. A declaração, publicada numa mensagem de Ação de Graças, reforça seu discurso contra refugiados, a quem o presidente atribui “disfunção social” no país.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que vai “pausar permanentemente” a entrada de imigrantes vindos de países considerados “do terceiro mundo”, em mais um movimento de endurecimento da política migratória. Segundo ele, a medida busca proteger a segurança nacional após o ataque que deixou uma integrante da Guarda Nacional morta em Washington.

A Casa Branca já havia suspendido pedidos de imigração de afegãos após um suspeito do país ser preso pelo ataque na capital. Além disso, o governo determinou a reavaliação de green cards concedidos a cidadãos de 19 países, incluindo Afeganistão, Cuba, Haiti, Irã, Somália e Venezuela - medida que também foi associada à revisão de protocolos de segurança.

Críticos afirmam que Trump usa o episódio para aprofundar políticas de exclusão. A Associação Americana de Advogados de Imigração classificou as ações como tentativa de “culpar migrantes sem evidências de motivação terrorista”.

O suspeito do tiroteio, Rahmanullah Lakanwal, vive nos EUA desde 2021 sob programa de proteção a afegãos que trabalharam com tropas americanas. Ele pediu asilo no ano passado e foi atendido em 2025. Lakanwal está detido e não coopera com as investigações.