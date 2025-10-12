SP atinge recorde no registro de feminicídios

Bruna Freitas Santos, 29, estava com medo de reencontrar o ex-companheiro Bruno Rocha Campos. Ele já havia tentado atropelá-la com uma moto e dizia não querer a filha que tiveram. Na noite de 10 de setembro deste ano, voltou a ameaçá-la: se ela não fosse buscar a bebê em sua casa, mataria a criança.

Acompanhada da mãe, Bruna decidiu ir ao encontro dele. As duas foram assassinadas a facadas. Bruno, o principal suspeito do feminicídio, está foragido.