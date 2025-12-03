03 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
MADRUGADA DE PÂNICO

Grande incêndio destrói quase 30 lojas na Ceasa do Rio; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução de vídeo/G1
De acordo com testemunhas, o fogo teria começado numa loja de alimentos.
De acordo com testemunhas, o fogo teria começado numa loja de alimentos.

Um grande incêndio atingiu, na madrugada desta quarta-feira (3), um dos pavilhões da Ceasa, em Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro. As chamas começaram pouco antes das 2h e se espalharam rapidamente por ao menos 28 lojas da central de abastecimento, considerada a maior do estado.

Leia mais: Justiça absolve todos os réus do incêndio no Ninho do Urubu

De acordo com testemunhas, o fogo teria começado numa loja de alimentos e alcançado pontos vizinhos que armazenam plásticos, papéis, bebidas e outros materiais inflamáveis, facilitando o avanço das chamas. O incêndio se concentrou no pavilhão 43, onde funcionam boxes de hortifrutigranjeiros, incluindo produtos como mamão, milho, melancia, batata, cebola e alho.

Quatro bombeiros precisaram ser levados a hospitais da região por exaustão. Não há registro de outras vítimas até a última atualização. Militares de sete quartéis foram mobilizados para tentar conter o fogo, com apoio de equipes de trânsito, limpeza urbana e guarda municipal.

A fumaça intensa pode prejudicar a visibilidade na área, embora o trânsito continue sem bloqueios. A ocorrência acontece dias após o anúncio de horário especial de funcionamento da Ceasa para o fim de ano, quando o movimento no entreposto costuma aumentar.

*Com informações do G1

Comentários

Comentários