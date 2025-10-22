Justiça absolve todos os réus do incêndio no Ninho do Urubu

A Justiça do Rio de Janeiro absolveu, em primeira instância, os sete réus pelo incêndio do Ninho do Urubu, CT do Flamengo. O caso aconteceu em fevereiro de 2019 e matou 10 jogadores que atuavam na base do clube. Cabe recurso.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) havia pedido, em maio, a condenação de todos os acusados pelo crime. O órgão ouviu mais de 40 testemunhas e indica que a investigação "comprova plenamente a responsabilidade criminal dos denunciados que ocupavam cargos com ingerência na administração do referido CT, (...) dos acusados responsáveis pelos contêineres destinados ao alojamento dos adolescentes, (...), bem como do responsável contratado para realizar a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado"

O nefasto episódio, que ficou conhecido como "a maior tragédia da história do Flamengo", poderia e deveria ter sido evitado. Na peça apresentada, o MPRJ demonstra, com rigor técnico, como os comportamentos dos denunciados contribuíram para a ocorrência do delito que ceifou a vida de dez adolescentes, afastando completamente a percepção sobre o evento como um acidente inevitável ou uma simples fatalidade Trecho da nota do MPRJ

Bandeira deixou lista de réus

Ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello deixou a lista de réus em fevereiro de 2025. À época, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) acatou um pedido do MPRJ.