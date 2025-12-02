O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), comunicou nesta tarde de segunda-feira (2) o cancelamento da sabatina do nome apontado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), Jorge Messias.

O anúncio foi feito por Alcolumbre no plenário da Casa. A justificativa apresentada pelo senador foi a falta do envio formal da indicação de Messias por parte do governo federal ao Senado. Sem a formalização, a etapa de avaliação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que seria comandada por Alcolumbre, não pode prosseguir.