02 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
SEM MESSIAS

Alcolumbre cancela sabatina de Indicado ao STF no Senado

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Jefferson Rudy/Agência Senado
O anúncio foi feito por Alcolumbre no plenário da Casa.
O anúncio foi feito por Alcolumbre no plenário da Casa.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), comunicou nesta tarde de segunda-feira (2) o cancelamento da sabatina do nome apontado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), Jorge Messias.

Leia mais: Alcolumbre vê interferência do governo em processo de Messias

O anúncio foi feito por Alcolumbre no plenário da Casa. A justificativa apresentada pelo senador foi a falta do envio formal da indicação de Messias por parte do governo federal ao Senado. Sem a formalização, a etapa de avaliação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que seria comandada por Alcolumbre, não pode prosseguir.

*Com informações do Metrópoles

Comentários

Comentários