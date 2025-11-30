O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), criticou neste domingo (30) o que chamou de interferência indevida do governo federal no processo de votação de Jorge Messias como próximo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).

Ele defendeu o prazo imposto para a sabatina do indicado de Lula (PT), marcada para o dia 10 de dezembro.

Alcolumbre disse que feita a escolha pelo presidente da República e publicada no "Diário Oficial" da União, causa perplexidade ao Senado que a mensagem escrita ainda não tenha sido enviada.