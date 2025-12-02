02 de dezembro de 2025
FUGIU SEM SOCORRER

Motorista mata ciclista e arrasta criança pela rua; VÍDEO

Um ciclista de 21 anos morreu atropelado e arrastado por um carro em Conceição da Barra, no Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de sábado (29), e a vítima morreu no domingo (30), no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. A criança que desembarcava do veículo também foi atingida, mas aparece caminhando após o impacto em vídeo registrado no local.

Testemunhas relataram que o motorista se aproximou do jovem, que estava de bicicleta, disse alguma coisa e então lançou o carro contra ele, arrastando-o por cerca de sete metros.

O condutor fugiu sem prestar socorro e ainda não foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso como atropelamento seguido de morte, e o corpo do jovem foi encaminhado para necropsia em Linhares antes da liberação aos familiares.

*Com informações da CNN

