Um ciclista de 21 anos morreu atropelado e arrastado por um carro em Conceição da Barra, no Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de sábado (29), e a vítima morreu no domingo (30), no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. A criança que desembarcava do veículo também foi atingida, mas aparece caminhando após o impacto em vídeo registrado no local.
Testemunhas relataram que o motorista se aproximou do jovem, que estava de bicicleta, disse alguma coisa e então lançou o carro contra ele, arrastando-o por cerca de sete metros.
O condutor fugiu sem prestar socorro e ainda não foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso como atropelamento seguido de morte, e o corpo do jovem foi encaminhado para necropsia em Linhares antes da liberação aos familiares.
*Com informações da CNN