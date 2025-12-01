Acusado de atropelar e arrastar a ex-namorada de 31 anos por vias de São Paulo, Douglas Alves da Silva, 26, foi preso na noite deste domingo (30), após trocar tiros com a polícia.

Relembre o caso: Homem atropela ex-namorada e a arrasta até a marginal Tietê

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirma que policiais civis da Cerco (Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas) da 4ª Seccional e do 90º DP prenderam Douglas, por volta das 20h40 deste domingo, em um hotel na Vila Prudente, zona leste de São Paulo.