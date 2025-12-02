Caminhoneiros de diferentes estados planejam paralisação geral nesta quinta-feira (4), em reivindicação por melhorias na profissão. Segundo representantes da categoria, o movimento não tem relação com disputas políticas e busca chamar atenção para problemas como baixa remuneração, insegurança nas estradas e falta de condições para cumprir a legislação.

Leia mais: Apoiadores planejam greve de caminhoneiros por Bolsonaro

Entre as demandas estão estabilidade contratual, reestruturação do Marco Regulatório do Transporte de Cargas e aposentadoria especial após 25 anos de atividade comprovada. Lideranças afirmam que o movimento deve ganhar força, mas há divergências: parte dos sindicatos e cooperativas contesta a convocação, alegando falta de diálogo e risco de contaminação política.