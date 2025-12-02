IML conclui que perfuração de vasos cervicais provocou choque hemorrágico, mas o animal não se alimentou da vítima em nenhum momento.
Leia mais: Rapaz invade cela de leoa e morre: O que se sabe até agora; VÍDEO
A morte de Gerson de Melo Machado, 19 anos, atacado por uma leoa no Parque Zoobotânico Arruda Almeida, na Paraíba, foi causada por choque hemorrágico após a perfuração de artérias e veias do pescoço. A conclusão é do laudo inicial do Instituto Médico Legal (IML), divulgado no fim de semana.
O documento indica que a mordida no pescoço , característica típica de caça da espécie, levou o jovem à morte rapidamente. Exames toxicológicos e de identificação técnica ainda estão em andamento, e o corpo só será liberado à família após a conclusão dos procedimentos legais.
Segundo a administração do parque, o jovem entrou no cercado intencionalmente ao escalar grades e estruturas de segurança antes de ser atacado. De acordo com a bióloga responsável pela leoa, o animal não ingeriu nenhuma parte do corpo e se afastou logo em seguida. O parque foi fechado para investigações da Secretaria de Meio Ambiente.
*Com informações da CNN