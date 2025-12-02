IML conclui que perfuração de vasos cervicais provocou choque hemorrágico, mas o animal não se alimentou da vítima em nenhum momento.

A morte de Gerson de Melo Machado, 19 anos, atacado por uma leoa no Parque Zoobotânico Arruda Almeida, na Paraíba, foi causada por choque hemorrágico após a perfuração de artérias e veias do pescoço. A conclusão é do laudo inicial do Instituto Médico Legal (IML), divulgado no fim de semana.