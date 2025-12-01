Um jovem de 19 anos morreu ao entrar na jaula de uma leoa no Parque Arruda Câmara, em João Pessoa (PA), na manhã de domingo (30). Segundo a prefeitura, ele escalou uma parede de 6 metros, passou por grades de segurança e usou uma árvore como apoio antes de ser atacado pelo animal.
A vítima foi identificada como Gerson de Melo Machado, o Vaqueirinho, que tinha transtornos mentais, de acordo com a TV Cabo Branco. Ele foi puxado pela leoa logo após alcançar a parte interna do recinto. O laudo do Instituto de Polícia Científica aponta que a morte foi causada por choque hemorrágico, com ferimentos no pescoço.
O ataque aconteceu enquanto o parque estava aberto para visitação, e foi registrado em vídeos por visitantes. Equipes de emergência foram acionadas, o local foi evacuado e as atividades estão suspensas por tempo indeterminado.
Pedido de ajuda
Segundo a Polícia Civil, ele havia sido preso mais de dez vezes e foi solto pela última vez na sexta-feira (28). Na última semana, tentou danificar dois caixas eletrônicos no bairro Mangabeira. Ele foi levado para a Central de Polícia, no Geisel, e logo depois solto após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).
Contudo, foi preso novamente ao apedrejar uma viatura da PM próxima à Central de Flagrantes. Um vídeo divulgado na internet mostra o jovem falando sobre o caso (assista abaixo).
Felino será sacrificado?
A leoa, chamada Leona, ficou estressada após o episódio, mas foi contida pela equipe técnica sem uso de tranquilizantes. Ela é monitorada por veterinários e não há possibilidade de sacrifício, segundo a direção da Bica.
A Prefeitura de João Pessoa abriu investigação para apurar como o homem conseguiu acessar a área restrita. O Conselho de Medicina Veterinária da Paraíba informou que irá cobrar esclarecimentos sobre os protocolos de segurança adotados.
*Com informações do G1