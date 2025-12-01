01 de dezembro de 2025
ATITUDE EXTREMA

Rapaz invade cela de leoa e morre: O que se sabe até agora; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/Redes sociais via Uol
A vítima foi identificada como Gerson de Melo Machado, o Vaqueirinho, que tinha transtornos mentais.
A vítima foi identificada como Gerson de Melo Machado, o Vaqueirinho, que tinha transtornos mentais.

Um jovem de 19 anos morreu ao entrar na jaula de uma leoa no Parque Arruda Câmara, em João Pessoa (PA), na manhã de domingo (30). Segundo a prefeitura, ele escalou uma parede de 6 metros, passou por grades de segurança e usou uma árvore como apoio antes de ser atacado pelo animal.

A vítima foi identificada como Gerson de Melo Machado, o Vaqueirinho, que tinha transtornos mentais, de acordo com a TV Cabo Branco. Ele foi puxado pela leoa logo após alcançar a parte interna do recinto. O laudo do Instituto de Polícia Científica aponta que a morte foi causada por choque hemorrágico, com ferimentos no pescoço.

O ataque aconteceu enquanto o parque estava aberto para visitação, e foi registrado em vídeos por visitantes. Equipes de emergência foram acionadas, o local foi evacuado e as atividades estão suspensas por tempo indeterminado.

Pedido de ajuda

Segundo a Polícia Civil, ele havia sido preso mais de dez vezes e foi solto pela última vez na sexta-feira (28). Na última semana, tentou danificar dois caixas eletrônicos no bairro Mangabeira. Ele foi levado para a Central de Polícia, no Geisel, e logo depois solto após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Contudo, foi preso novamente ao apedrejar uma viatura da PM próxima à Central de Flagrantes. Um vídeo divulgado na internet mostra o jovem falando sobre o caso (assista abaixo).

Felino será sacrificado?

A leoa, chamada Leona, ficou estressada após o episódio, mas foi contida pela equipe técnica sem uso de tranquilizantes. Ela é monitorada por veterinários e não há possibilidade de sacrifício, segundo a direção da Bica.

A Prefeitura de João Pessoa abriu investigação para apurar como o homem conseguiu acessar a área restrita. O Conselho de Medicina Veterinária da Paraíba informou que irá cobrar esclarecimentos sobre os protocolos de segurança adotados.

*Com informações do G1

