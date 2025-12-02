A mulher que confessou ter assassinado a enteada de sete anos foi encontrada morta na prisão, em Brasília, menos de dez dias após o crime; as circunstâncias ainda são investigadas.

Relembre o caso: Assassina do ex em 2023 mata enteada enforcada dois anos depois

Iraci Bezerra dos Santos, de 43 anos, estava presa desde 21 de novembro, quando admitiu ter matado a menina Rafaela Marinho por asfixia dentro de casa, na Estrutural, no Distrito Federal.