A mulher que confessou ter assassinado a enteada de sete anos foi encontrada morta na prisão, em Brasília, menos de dez dias após o crime; as circunstâncias ainda são investigadas.
Relembre o caso: Assassina do ex em 2023 mata enteada enforcada dois anos depois
Iraci Bezerra dos Santos, de 43 anos, estava presa desde 21 de novembro, quando admitiu ter matado a menina Rafaela Marinho por asfixia dentro de casa, na Estrutural, no Distrito Federal.
Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, ela foi achada desacordada na tarde de sábado (29) e recebeu os primeiros socorros de policiais e de um servidor da saúde, mas o Samu constatou a morte no local. A principal suspeita é suicídio.
À polícia, Iraci disse ter cometido o crime após beber e usar drogas. Após a prisão, agentes descobriram que ela também tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio no Pará, o qual negava.
*Com informações do SBT News