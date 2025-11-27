Presa pelo assassinato da enteada de sete anos no Distrito Federal, Iraci Bezerra dos Santos Cruz, de 43 anos, já havia matado e queimado o corpo do ex-companheiro no Pará, em 2023, alegando que era vítima de constantes agressões.

O crime anterior foi cometido numa fazenda no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira (PA), onde Iraci e o marido trabalhavam como caseiros. Ela telefonou para a ex-patroa logo após o homicídio, dizendo: “Matei porque cansei de apanhar” e pediu que chamassem a polícia.

De acordo com relatos de testemunhas à Polícia Civil paraense, o caseiro Marcos Gomes agredia a companheira. Depois do disparo, Iraci ateou fogo ao corpo da vítima e fugiu da região, deixando roupas e documentos para trás.