Sem Jair Bolsonaro para comandar os rumos do grupo político após a prisão, Michelle Bolsonaro e os filhos do ex-presidente travam uma disputa aberta pelo protagonismo da direita às vésperas das eleições de 2026.

A crise tornou-se pública após Michelle criticar, em evento do PL no Ceará, uma possível aliança local com Ciro Gomes (PSDB). A censura contrariou decisão já anunciada pelo deputado André Fernandes, que afirmou ter recebido autorização do próprio Bolsonaro para a movimentação.