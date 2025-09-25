Michelle admite hipótese de se candidatar e promete ser leoa

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro admitiu a possibilidade de se candidatar em 2026, diante da ausência de Jair Bolsonaro (PL) na disputa eleitoral.

Leia mais: Michelle ganha força política e causa racha no bolsonarismo

Em entrevista ao jornal britânico The Telegraph publicada nessa quarta-feira (24), Michelle prometeser uma leoa para defender os valores conservadores e diz que cuidará do marido, que foi condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 27 anos e três meses de prisão.