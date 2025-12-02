A Polícia Civil de Pernambuco investiga a morte de uma mulher e seus quatro filhos em um incêndio ocorrido no sábado (29) na comunidade de Icauã, no bairro Caxangá, zona oeste do Recife.

A polícia apura o caso como incêndio criminoso, feminicídio e homicídio. Segundo familiares e vizinhos de Isabely Gomes de Macedo, 40, ela e os filhos, Aline, 7, Adriel, 4, Aguinaldo, 3, e Ariel, 1, eram vítimas de violência por parte do suspeito de causar o incêndio, marido e pai das vítimas.