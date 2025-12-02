Apesar de 8 de dezembro não ser feriado nacional, a segunda-feira será de folga em diversas capitais e municípios brasileiros que celebram o Dia de Nossa Senhora da Conceição.

Entre as capitais que adotam o feriado estão Cuiabá, Aracaju, João Pessoa, Maceió, Recife, Salvador, São Luís, Teresina, Belém, Manaus, Belo Horizonte e Boa Vista.