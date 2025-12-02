Apesar de 8 de dezembro não ser feriado nacional, a segunda-feira será de folga em diversas capitais e municípios brasileiros que celebram o Dia de Nossa Senhora da Conceição.
Leia mais: Saiba quais os feriados prolongados do calendário de 2026
Entre as capitais que adotam o feriado estão Cuiabá, Aracaju, João Pessoa, Maceió, Recife, Salvador, São Luís, Teresina, Belém, Manaus, Belo Horizonte e Boa Vista.
No Rio de Janeiro, cidades como Angra dos Reis, Belford Roxo, Campos dos Goytacazes, Resende, Nilópolis e Rio das Ostras terão o dia não útil. Em São Paulo, também param Campinas, São José do Rio Preto, Piracicaba, Presidente Prudente, Bragança Paulista, Franca, Franco da Rocha, Itanhaém, Jacareí, Jandira e Mogi Guaçu.
Outros municípios que comemoram a data incluem Contagem, Divinópolis, Sete Lagoas e Teófilo Otoni (MG); Santa Maria, Viamão e São Leopoldo (RS); Itajaí (SC); Serra (ES); Campina Grande (PB); Abaetetuba (PA); e Sobral (CE).
*Com informações do Metrópoles