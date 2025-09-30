Saiba quais os feriados prolongados do calendário de 2026

O ano de 2026 promete ser generoso para quem gosta e pode viajar ou descansar nos feriados. Nove dos dez feriados nacionais cairão em dias úteis, o que aumenta as chances de folgas prolongadas. A informação é do Metrópoles.

Sete dessas datas estarão em segundas ou sextas-feiras, como o Dia do Trabalho (1º de maio, sexta) e a Independência do Brasil (7 de setembro, segunda), permitindo feriadões automáticos. Já a Confraternização Universal (1º de janeiro, quinta) e Tiradentes (21 de abril, terça) podem render folgas maiores com apenas um dia de emenda.