Saiba quais os feriados prolongados do calendário de 2026

O ano de 2026 promete ser generoso para quem gosta e pode viajar ou descansar nos feriados. Nove dos dez feriados nacionais cairão em dias úteis, o que aumenta as chances de folgas prolongadas. A informação é do Metrópoles.
Leia mais: Feriados nacionais em 2026 vão permitir mais emendas
Sete dessas datas estarão em segundas ou sextas-feiras, como o Dia do Trabalho (1º de maio, sexta) e a Independência do Brasil (7 de setembro, segunda), permitindo feriadões automáticos. Já a Confraternização Universal (1º de janeiro, quinta) e Tiradentes (21 de abril, terça) podem render folgas maiores com apenas um dia de emenda.
A lista oficial inclui ainda: Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro), Finados (2 de novembro) e Proclamação da República (15 de novembro), todos em dias úteis.
Além dos feriados nacionais, os pontos facultativos ampliam as oportunidades de descanso. O Carnaval (16, 17 e 18 de fevereiro), a Sexta-feira Santa (3 de abril), o Corpus Christi (4 de junho), o Dia do Servidor Público (28 de outubro), além das tradicionais vésperas de Natal (24/12) e Ano Novo (31/12), completam o calendário de folgas.
Também está previsto o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20 de novembro), que é feriado em parte do país. Em alguns estados e municípios, outras datas locais, como aniversários de cidades e celebrações religiosas, podem deixar o ano ainda mais vantajoso.
Veja a tabela:
|Data
|Dia da semana
|Feriado / Ponto facultativo
|1º de janeiro
|Quinta-feira
|Confraternização Universal
|16 de fevereiro
|Segunda-feira
|Carnaval (ponto facultativo)
|17 de fevereiro
|Terça-feira
|Carnaval (ponto facultativo)
|18 de fevereiro
|Quarta-feira
|Carnaval (ponto facultativo até 14h)
|3 de abril
|Sexta-feira
|Sexta-feira Santa (ponto facultativo)
|21 de abril
|Terça-feira
|Tiradentes
|1º de maio
|Sexta-feira
|Dia do Trabalho
|4 de junho
|Quinta-feira
|Corpus Christi (ponto facultativo)
|7 de setembro
|Segunda-feira
|Independência do Brasil
|12 de outubro
|Segunda-feira
|Nossa Senhora Aparecida
|28 de outubro
|Quarta-feira
|Dia do Servidor Público (ponto facultativo)
|2 de novembro
|Segunda-feira
|Finados
|15 de novembro
|Domingo
|Proclamação da República
|20 de novembro
|Sexta-feira
|Dia da Consciência Negra*
|24 de dezembro
|Quinta-feira
|Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h)
|25 de dezembro
|Sexta-feira
|Natal
|31 de dezembro
|Quinta-feira
|Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após 14h)