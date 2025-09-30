30 de setembro de 2025
PREPARE A AGENDA!

Saiba quais os feriados prolongados do calendário de 2026

Reprodução/ Tânia Rêgo/Agência Brasil
Sete dos feriados cairão em segundas ou sextas-feiras.
O ano de 2026 promete ser generoso para quem gosta e pode viajar ou descansar nos feriados. Nove dos dez feriados nacionais cairão em dias úteis, o que aumenta as chances de folgas prolongadas. A informação é do Metrópoles.

Leia mais: Feriados nacionais em 2026 vão permitir mais emendas

Sete dessas datas estarão em segundas ou sextas-feiras, como o Dia do Trabalho (1º de maio, sexta) e a Independência do Brasil (7 de setembro, segunda), permitindo feriadões automáticos. Já a Confraternização Universal (1º de janeiro, quinta) e Tiradentes (21 de abril, terça) podem render folgas maiores com apenas um dia de emenda.

A lista oficial inclui ainda: Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro), Finados (2 de novembro) e Proclamação da República (15 de novembro), todos em dias úteis.

Além dos feriados nacionais, os pontos facultativos ampliam as oportunidades de descanso. O Carnaval (16, 17 e 18 de fevereiro), a Sexta-feira Santa (3 de abril), o Corpus Christi (4 de junho), o Dia do Servidor Público (28 de outubro), além das tradicionais vésperas de Natal (24/12) e Ano Novo (31/12), completam o calendário de folgas.

Também está previsto o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20 de novembro), que é feriado em parte do país. Em alguns estados e municípios, outras datas locais, como aniversários de cidades e celebrações religiosas, podem deixar o ano ainda mais vantajoso.

Veja a tabela:

Data Dia da semana Feriado / Ponto facultativo
1º de janeiro Quinta-feira Confraternização Universal
16 de fevereiro Segunda-feira Carnaval (ponto facultativo)
17 de fevereiro Terça-feira Carnaval (ponto facultativo)
18 de fevereiro Quarta-feira Carnaval (ponto facultativo até 14h)
3 de abril Sexta-feira Sexta-feira Santa (ponto facultativo)
21 de abril Terça-feira Tiradentes
1º de maio Sexta-feira Dia do Trabalho
4 de junho Quinta-feira Corpus Christi (ponto facultativo)
7 de setembro Segunda-feira Independência do Brasil
12 de outubro Segunda-feira Nossa Senhora Aparecida
28 de outubro Quarta-feira Dia do Servidor Público (ponto facultativo)
2 de novembro Segunda-feira Finados
15 de novembro Domingo Proclamação da República
20 de novembro Sexta-feira Dia da Consciência Negra*
24 de dezembro Quinta-feira Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h)
25 de dezembro Sexta-feira Natal
31 de dezembro Quinta-feira Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após 14h)

