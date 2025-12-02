Benício Xavier de Freitas, de seis anos, morreu depois de receber adrenalina de forma incorreta em um hospital particular de Manaus. A médica responsável pelo atendimento assumiu o erro e é investigada pela Polícia Civil.
A criança chegou ao Hospital Santa Júlia com tosse seca, febre e suspeita de laringite na noite de sábado (22). Durante o atendimento, a profissional prescreveu lavagem nasal, soro, xarope e três doses de adrenalina intravenosa - 3 ml a cada 30 minutos. Segundo os pais, Benício nunca havia recebido o medicamento por esse tipo de aplicação. Mesmo alertada, a técnica de enfermagem seguiu a orientação médica e fez a primeira dose, momento em que o estado do menino piorou rapidamente.
Levada para a sala vermelha, a criança apresentou queda na oxigenação e precisou ser transferida à UTI. Lá, sofreu seis paradas cardíacas durante o processo de intubação e não resistiu, morrendo às 2h55 de domingo (23).
Os pais registraram boletim de ocorrência e a médica Juliana Brasil Santos é tratada como a principal suspeita por prescrever a medicação. O delegado do caso pediu sua prisão preventiva, sob acusação de homicídio doloso, mas o Tribunal de Justiça do Amazonas concedeu habeas corpus que impede a detenção enquanto as investigações continuam. A técnica de enfermagem também é investigada pela polícia.
*Com informações do RICtv