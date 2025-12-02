Benício Xavier de Freitas, de seis anos, morreu depois de receber adrenalina de forma incorreta em um hospital particular de Manaus. A médica responsável pelo atendimento assumiu o erro e é investigada pela Polícia Civil.

A criança chegou ao Hospital Santa Júlia com tosse seca, febre e suspeita de laringite na noite de sábado (22). Durante o atendimento, a profissional prescreveu lavagem nasal, soro, xarope e três doses de adrenalina intravenosa - 3 ml a cada 30 minutos. Segundo os pais, Benício nunca havia recebido o medicamento por esse tipo de aplicação. Mesmo alertada, a técnica de enfermagem seguiu a orientação médica e fez a primeira dose, momento em que o estado do menino piorou rapidamente.