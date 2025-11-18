Uma soldadora brasileira de 27 anos preparava uma comemoração especial para os dez anos de seu filho na quinta-feira (20). Ele acordaria com um café da manhã especial e, à noite, a família inteira -o filho, ela, sua mãe e seu marido- sairia para jantar. A celebração ficou em suspenso depois do que ocorreu na última segunda-feira (10) -um caso cuja repercussão em Portugal atingiu até a esfera política.

Por volta das 10h30, o menino saiu da classe no intervalo das aulas para ir ao banheiro. Dois de seus colegas o seguiram e, segurando a porta, ameaçaram trancá-lo no banheiro. O filho da soldadora resistiu, e as pontas de seus dedos médio e indicador da mão esquerda, presos na porta, foram decepados. Já há algum tempo ele vinha sendo vítima de bullying de outros alunos -cinco dias antes havia chegado em casa com o pescoço roxo e marcas de enforcamento.

Nascida no Pará, ela é neta de portugueses, o que lhe dá dupla nacionalidade. Em 2018 emigrou para a região de Aveiro, onde trabalhou primeiro como esteticista e, depois de fazer um curso, tornou-se soldadora. No início deste ano, ela e o marido -que tem a mesma profissão e é padrasto de seu filho- mudaram-se para Souselo, vila de menos de 3.000 habitantes no município de Cinfães, no norte de Portugal. O salário numa fábrica de ônibus compensava, e lá conseguiriam morar numa casa maior.