O Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou a nova regra que impede faculdades credenciadas emitirem diplomas de pós-graduação lato sensu para cursos oferecidos apenas por cursinhos on-line, pratica criticada por gerar formações de baixo valor acadêmico e comercializadas a preços simbólicos. A norma precisa ainda ser homologada pelo ministro da pasta para entrar em vigor.

Leia mais: CNE prepara normas para uso de IA por professores

A medida, aprovada em outubro, busca acabar com o que especialistas chamam de “barriga de aluguel”: instituições registradas no Ministério da Educação (MEC) que apenas forneciam o certificado para cursos livres sem qualquer participação no conteúdo ou na estrutura pedagógica. Desde a flexibilização de 2018, esse tipo de pós-graduação inundou o mercado, prejudicando a credibilidade da modalidade.