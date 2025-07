CNE prepara normas para uso de IA por professores

Segundo ele, ainda será definido se as normas e a inclusão do assunto em grades curriculares de cursos de licenciatura serão obrigatórias.

"Nós tomamos muito cuidado em tornar algo obrigatório, porque a gente sabe que se isso não for bem debatido com os sistemas de ensino, no caso da educação básica, vira letra morta. Então, se for obrigado e não for fiscalizado, também não acontece. Nós vamos buscar fazer aquilo que ao mesmo tempo não iniba a inovação e que seja factível pelas escolas e pelas universidades", diz.

O plano de trabalho da comissão prevê um período de consulta pública de 30 dias, ao longo de setembro deste ano, uma vez finalizado o relatório. Após essa etapa, o documento deve ir a nova votação e encaminhado ao ministro para homologação das novas regras.