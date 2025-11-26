A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e o início do cumprimento de sua pena deram início a uma nova mobilização nas redes sociais entre seus apoiadores. Além de exigir a libertação imediata, grupos alinhados avaliam convocar uma greve de caminhoneiros já para este domingo (30). As informações são da Bnews.

Leia mais: Por unanimidade, STF valida prisões de Bolsonaro e mais seis

Uma página de seguidores do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), com mais de 600 mil seguidores, assume a coordenação das manifestações. O movimento conta com o apoio de políticos como Nikolas Ferreira (PL-MG), Lucas Pavanato (PL-SP) e o senador Ciro Nogueira, além de influenciadores ligados à base bolsonarista.