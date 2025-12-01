O homem de 67 anos, que trabalhava vestido de Papai Noel num shopping de Lages (SC), foi detido preventivamente na quinta-feira (27) após denúncia sobre estupro de vulnerável. A prisão foi realizada pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI), após denúncia que teria ocorrido este ano.
Ele estava em serviço no Lages Shopping Center quando foi preso; a polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão e recolheu equipamentos eletrônicos para análise. A administração do shopping rescindiu o contrato do suspeito e manifestou repúdio ao crime, ressaltando que o fato não aconteceu nas dependências do centro comercial.
O inquérito referente à denúncia já foi concluído, porém a investigação permanece em curso para apurar possível existência de outras vítimas ou novas evidências.
*Com informações da PCSC e G1
???????? Brasil l Papai Noel é preso por estupro de vulnerável em shopping de SC pic.twitter.com/NSNbOE7Gbh— Notícias Paralelas (@NP__Oficial) November 29, 2025