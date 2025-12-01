01 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
DENÚNCIA

Papai Noel de shopping é preso por estupro de vulnerável; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/PCSC
Ele estava em serviço no Lages Shopping Center quando foi preso.
Ele estava em serviço no Lages Shopping Center quando foi preso.

O homem de 67 anos, que trabalhava vestido de Papai Noel num shopping de Lages (SC), foi detido preventivamente na quinta-feira (27) após denúncia sobre estupro de vulnerável. A prisão foi realizada pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI), após denúncia que teria ocorrido este ano.

Leia mais: Animador de festa infantil é preso por abuso de crianças

Ele estava em serviço no Lages Shopping Center quando foi preso; a polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão e recolheu equipamentos eletrônicos para análise. A administração do shopping rescindiu o contrato do suspeito e manifestou repúdio ao crime, ressaltando que o fato não aconteceu nas dependências do centro comercial.

O inquérito referente à denúncia já foi concluído, porém a investigação permanece em curso para apurar possível existência de outras vítimas ou novas evidências.

*Com informações da PCSC e G1

Comentários

Comentários