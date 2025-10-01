Animador de festa infantil é preso por abuso de crianças

Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima prenderam, nessa terça-feira (30), o animador de festas infantis de 38 anos em Cascadura, zona norte do Rio de Janeiro, acusado de abusar de crianças.

Ele foi preso depois de a mãe de uma menina de 11 anos denunciar que a filha foi tocada inapropriadamente, fantasiado de Homem-Aranha, durante uma ffestinha. A criança, em depoimento especial, confirmou o abuso.