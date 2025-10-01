01 de outubro de 2025
PREDADOR

Animador de festa infantil é preso por abuso de crianças

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/CNN
Homem foi preso depois de a mãe de uma menina de 11 anos denunciar que a filha foi tocada inapropriadamente.
Homem foi preso depois de a mãe de uma menina de 11 anos denunciar que a filha foi tocada inapropriadamente.

Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima prenderam, nessa terça-feira (30), o animador de festas infantis de 38 anos em Cascadura, zona norte do Rio de Janeiro, acusado de abusar de crianças.

Ele foi preso depois de a mãe de uma menina de 11 anos denunciar que a filha foi tocada inapropriadamente, fantasiado de Homem-Aranha, durante uma ffestinha. A criança, em depoimento especial, confirmou o abuso.

Investigações revelaram que o homem já era monitorado por órgãos internacionais por consumo de pornografia infantil. Com autorização judicial, a polícia apreendeu seus aparelhos eletrônicos, nos quais os peritos encontraram centenas de vídeos de abuso sexual infantil.

A Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, que responderá por estupro de vulnerável e crimes relacionados à produção, consumo e armazenamento de pornografia infantil. Ele será encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária e passará por audiência de custódia.

*Com informações da Folhapress

