O Governo de São Paulo lançou, nesta segunda-feira (1º), o plano SP Sempre Alerta – Operação Chuvas, com investimento de R$ 69,5 milhões para aumentar a segurança da população diante de eventos climáticos extremos. A ação combina a inauguração de obras, assinatura de convênios e aquisição de equipamentos para reforçar a atuação da Defesa Civil em diversas regiões do estado.
Segundo o governo estadual, 15 obras de prevenção já estão concluídas e começam a ser entregues. Entre elas, trabalhos de recuperação de pontes, travessias, muros de contenção e galerias pluviais. Os serviços contemplam municípios como Cajamar, Mairinque, Ubatuba, Buritizal, Jacupiranga, Ferraz de Vasconcelos, Monte Azul Paulista e Presidente Bernardes. Outras 13 cidades serão beneficiadas por convênios para infraestrutura voltada à redução de riscos de desastres.
O pacote inclui ainda um reforço nos equipamentos da Defesa Civil. Serão 20 novas viaturas, com investimento de R$ 4,8 milhões, distribuídas a municípios como Arujá, Atibaia, Barretos, Bertioga, Cabreúva, Guaratinguetá e Tatuí.
Além disso, o governo autorizou a compra de 40 novos caminhões-pipa, ao custo de R$ 20 milhões, para auxiliar na limpeza de áreas atingidas por alagamentos e apoiar o Corpo de Bombeiros no combate a incêndios. Com a entrega, a frota estadual chega a 60 veículos destinados a situações de emergência.
Esses caminhões serão enviados a 43 cidades, entre elas Piracicaba, Araras, Tupã, Registro, Cruzeiro, Campos do Jordão, Novo Horizonte e Capão Bonito. O governo afirma que o equipamento será fundamental para respostas rápidas em locais que sofrem com enxurradas e deslizamentos.
O plano também prevê a entrega de 216 kits de apoio operacional, somando R$ 4,2 milhões. Eles incluem rádios comunicadores, torres de iluminação móvel, capacetes, sopradores e tanques de 400 litros, usados em ações de resgate e limpeza.
Para o atendimento em áreas alagadas, serão disponibilizados 24 botes de resgate rápido, com aporte de R$ 546 mil provenientes de recursos estaduais e parcerias institucionais.
Divulgação: Governo de SP
A gestão paulista destaca que o pacote de investimentos busca antecipar riscos e agir com agilidade em cenários de enchentes, deslizamentos e outras situações agravadas pelas chuvas de verão. Também reforça o objetivo de ampliar o monitoramento climático e a infraestrutura de suporte às cidades mais vulneráveis.
A meta do programa é reduzir danos, proteger vidas e garantir que o socorro chegue com rapidez.
Cidades beneficiadas pelo SP Sempre Alerta – Operação Chuvas
Obras e convênios
-
Região Metropolitana de SP
-
Cajamar
-
Ferraz de Vasconcelos
Vale do Paraíba e Litoral Norte
-
Cunha
-
São Luiz do Paraitinga
-
Ubatuba
Baixada Santista
-
(não há cidades listadas diretamente nesta ação)
Região Administrativa de Registro
-
Jacupiranga
Região de Sorocaba
-
Mairinque
Tatuí
Região de Marília / Presidente Prudente
-
Caiuá
Presidente Bernardes
Região Central / Bauru
-
Barão de Antonina
Região de Ribeirão Preto / Franca
-
Buritizal
Região Administrativa de São José do Rio Preto
-
Monte Azul Paulista
Novas viaturas para Defesa Civil
-
Arujá
-
Atibaia
Barretos
Bertioga
Boituva
Brotas
Cabreúva
Engenheiro Coelho
Guaratinguetá
Itanhaém
Itapeva
Jaguariúna
Monte Mor
Nova Odessa
Pedreira
Tatuí
Caminhões-pipa
-
Piracicaba
Araras
Matão
Santa Bárbara d’Oeste
Atibaia
Avaré
Itu
São João da Boa Vista
Assis
Itapeva
Lins
Taquaritinga
Tupã
Itapira
Serra Negra
Adamantina
Martinópolis
Itápolis
Várzea Paulista
Laranjal Paulista
Pederneiras
Rancharia
Cruzeiro
Santa Cruz do Rio Pardo
Pereira Barreto
Caieiras
Campos do Jordão
Rosana
Capão Bonito
Mairinque
Registro
Itatinga
Novo Horizonte
Valentim Gentil
Iguape
Roseira
Cunha
Caconde
Altinópolis
Santa Clara d’Oeste
Botes de resgate
-
Distribuição não detalhada pelo governo no texto original