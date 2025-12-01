O Governo de São Paulo lançou, nesta segunda-feira (1º), o plano SP Sempre Alerta – Operação Chuvas, com investimento de R$ 69,5 milhões para aumentar a segurança da população diante de eventos climáticos extremos. A ação combina a inauguração de obras, assinatura de convênios e aquisição de equipamentos para reforçar a atuação da Defesa Civil em diversas regiões do estado.

Segundo o governo estadual, 15 obras de prevenção já estão concluídas e começam a ser entregues. Entre elas, trabalhos de recuperação de pontes, travessias, muros de contenção e galerias pluviais. Os serviços contemplam municípios como Cajamar, Mairinque, Ubatuba, Buritizal, Jacupiranga, Ferraz de Vasconcelos, Monte Azul Paulista e Presidente Bernardes. Outras 13 cidades serão beneficiadas por convênios para infraestrutura voltada à redução de riscos de desastres.