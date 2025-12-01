01 de dezembro de 2025
'SEMPRE ALERTA'

SP anuncia R$ 69,5 milhões para prevenção de desastres

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/Governo de SP
O pacote inclui reforço nos equipamentos da Defesa Civil.
O Governo de São Paulo lançou, nesta segunda-feira (1º), o plano SP Sempre Alerta – Operação Chuvas, com investimento de R$ 69,5 milhões para aumentar a segurança da população diante de eventos climáticos extremos. A ação combina a inauguração de obras, assinatura de convênios e aquisição de equipamentos para reforçar a atuação da Defesa Civil em diversas regiões do estado.

Segundo o governo estadual, 15 obras de prevenção já estão concluídas e começam a ser entregues. Entre elas, trabalhos de recuperação de pontes, travessias, muros de contenção e galerias pluviais. Os serviços contemplam municípios como Cajamar, Mairinque, Ubatuba, Buritizal, Jacupiranga, Ferraz de Vasconcelos, Monte Azul Paulista e Presidente Bernardes. Outras 13 cidades serão beneficiadas por convênios para infraestrutura voltada à redução de riscos de desastres.

O pacote inclui ainda um reforço nos equipamentos da Defesa Civil. Serão 20 novas viaturas, com investimento de R$ 4,8 milhões, distribuídas a municípios como Arujá, Atibaia, Barretos, Bertioga, Cabreúva, Guaratinguetá e Tatuí.

Além disso, o governo autorizou a compra de 40 novos caminhões-pipa, ao custo de R$ 20 milhões, para auxiliar na limpeza de áreas atingidas por alagamentos e apoiar o Corpo de Bombeiros no combate a incêndios. Com a entrega, a frota estadual chega a 60 veículos destinados a situações de emergência.

Esses caminhões serão enviados a 43 cidades, entre elas Piracicaba, Araras, Tupã, Registro, Cruzeiro, Campos do Jordão, Novo Horizonte e Capão Bonito. O governo afirma que o equipamento será fundamental para respostas rápidas em locais que sofrem com enxurradas e deslizamentos.

O plano também prevê a entrega de 216 kits de apoio operacional, somando R$ 4,2 milhões. Eles incluem rádios comunicadores, torres de iluminação móvel, capacetes, sopradores e tanques de 400 litros, usados em ações de resgate e limpeza.

Para o atendimento em áreas alagadas, serão disponibilizados 24 botes de resgate rápido, com aporte de R$ 546 mil provenientes de recursos estaduais e parcerias institucionais.

Divulgação: Governo de SP

A gestão paulista destaca que o pacote de investimentos busca antecipar riscos e agir com agilidade em cenários de enchentes, deslizamentos e outras situações agravadas pelas chuvas de verão. Também reforça o objetivo de ampliar o monitoramento climático e a infraestrutura de suporte às cidades mais vulneráveis.

A meta do programa é reduzir danos, proteger vidas e garantir que o socorro chegue com rapidez.

Cidades beneficiadas pelo SP Sempre Alerta – Operação Chuvas

Obras e convênios

  • Região Metropolitana de SP

  • Cajamar

  • Ferraz de Vasconcelos

  • Vale do Paraíba e Litoral Norte

    • Cunha

    • São Luiz do Paraitinga

    • Ubatuba

  • Baixada Santista

    • (não há cidades listadas diretamente nesta ação)

  • Região Administrativa de Registro

    • Jacupiranga

  • Região de Sorocaba

    • Mairinque

  • Tatuí

  • Região de Marília / Presidente Prudente

    • Caiuá

  • Presidente Bernardes

  • Região Central / Bauru

    • Barão de Antonina

  • Região de Ribeirão Preto / Franca

    • Buritizal

  • Região Administrativa de São José do Rio Preto

    • Monte Azul Paulista

    Novas viaturas para Defesa Civil

    • Arujá

    • Atibaia

  • Barretos

  • Bertioga

  • Boituva

  • Brotas

  • Cabreúva

  • Engenheiro Coelho

  • Guaratinguetá

  • Itanhaém

  • Itapeva

  • Jaguariúna

  • Monte Mor

  • Nova Odessa

  • Pedreira

  • Tatuí

    • Caminhões-pipa

    • Piracicaba

  • Araras

  • Matão

  • Santa Bárbara d’Oeste

  • Atibaia

  • Avaré

  • Itu

  • São João da Boa Vista

  • Assis

  • Itapeva

  • Lins

  • Taquaritinga

  • Tupã

  • Itapira

  • Serra Negra

  • Adamantina

  • Martinópolis

  • Itápolis

  • Várzea Paulista

  • Laranjal Paulista

  • Pederneiras

  • Rancharia

  • Cruzeiro

  • Santa Cruz do Rio Pardo

  • Pereira Barreto

  • Caieiras

  • Campos do Jordão

  • Rosana

  • Capão Bonito

  • Mairinque

  • Registro

  • Itatinga

  • Novo Horizonte

  • Valentim Gentil

  • Iguape

  • Roseira

  • Cunha

  • Caconde

  • Altinópolis

  • Santa Clara d’Oeste

    • Botes de resgate

    • Distribuição não detalhada pelo governo no texto original

