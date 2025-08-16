Clima é maior desafio que humanidade já enfrentou, diz Al Gore

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos e ativista ambiental Al Gore disse na última terça-feira (12) que as pessoas em todo o mundo não estão entendendo completamente a seriedade da crise climática que, para ele, é o desafio mais sério que a humanidade já enfrentou.

O político americano participou do evento “Mudança Climática, Desenvolvimento Sustentável e Democracia”, organizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no Rio de Janeiro.

“A gravidade desta crise climática ainda não é totalmente compreendida por um número grande de pessoas. É o desafio mais sério que a humanidade já enfrentou. Alguns diriam que a ameaça de uma guerra nuclear também estaria nessa categoria. Conseguimos lidar com esse risco", disse Al Gore.