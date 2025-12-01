O vídeo em que o pastor Wilson Botelho ameaça moradores de rua durante sessão da Câmara Municipal de Divinópolis, em Minas Gerais, desencadeou uma crise no município e trouxe à tona suspeitas de remoção forçada dessa população. Na gravação, ele afirma que poderia mandar matar quem permanecesse na cidade, fala que gerou nota de repúdio do Legislativo. Botelho alegou ter sido mal interpretado.

Leia mais: Morador de rua chora por cão morto por PM; VÍDEO

A polêmica se dá enquanto o Ministério Público de Minas Gerais investiga a prefeitura por supostamente pagar passagens de ônibus para expulsar pessoas em situação de rua. Nos últimos seis meses, foram 564 bilhetes custeados com recursos públicos para que essas pessoas deixassem Divinópolis. O prefeito Gleidson Azevedo (Novo) nega ilegalidades e diz que a cidade recebe deslocados de outros municípios, justificando o auxílio apenas em casos de comprovação de vínculos familiares.