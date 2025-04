Morador de rua chora por cão morto por PM; VÍDEO

Uma foto registrada em Pirenópolis (GO), mostrando um homem em situação de rua chorando ao lado do corpo de seu cachorro, morto a tiros por um policial militar, gerou grande comoção. O caso aconteceu na última segunda-feira (22), no Centro Histórico da cidade, ponto turístico da região, informou o Metrópoles.

De acordo com a Polícia Militar, o animal teria avançado contra os agentes durante a abordagem, o que justificaria os três disparos que o atingiram. Tal versão é contestada por testemunhas. A imagem, que mostra o tutor ajoelhado ao lado do corpo do cão, com o rosto coberto pelas mãos, gerou indignação entre moradores e internautas.