Após a determinação do ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente Jair Bolsonaro deu início ao cumprimento da pena de 27 anos e três meses nesta terça-feira (25) na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A unidade, onde ele já estava preso preventivamente desde sábado (22), permanecerá como local de detenção pelo menos por enquanto, já que o ministro não ordenou sua transferência para o presídio da Papuda.

Leia mais: PF prende general Heleno e Paulo Nogueira, ex-ministros no 8/1

Bolsonaro fica na PF enquanto o STF considera concluída a fase recursal. Moraes reiterou que a defesa não apresentou novos embargos no prazo e que não há previsão legal para outros recursos, como embargos infringentes, que só poderiam ser usados se houvesse ao menos dois votos pela absolvição, o que não aconteceu.