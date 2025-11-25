Após a determinação do ministro Alexandre de Moraes, o ex-presidente Jair Bolsonaro deu início ao cumprimento da pena de 27 anos e três meses nesta terça-feira (25) na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A unidade, onde ele já estava preso preventivamente desde sábado (22), permanecerá como local de detenção pelo menos por enquanto, já que o ministro não ordenou sua transferência para o presídio da Papuda.
Bolsonaro fica na PF enquanto o STF considera concluída a fase recursal. Moraes reiterou que a defesa não apresentou novos embargos no prazo e que não há previsão legal para outros recursos, como embargos infringentes, que só poderiam ser usados se houvesse ao menos dois votos pela absolvição, o que não aconteceu.
Enquanto Bolsonaro permanece na PF, os demais condenados na trama golpista foram encaminhados para cumprir pena conforme determinação judicial: Anderson Torres foi levado à Papuda; Almir Garnier seguirá para unidade da Marinha; Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira estão detidos no Comando Militar do Planalto; e Braga Netto cumpre pena na Vila Militar, no Rio. O tenente-coronel Mauro Cid, por ter firmado acordo de delação, cumprirá dois anos em regime aberto.
*Com informações do G1